Vedeta care a vrut sa-si "incinga" iubitul pe telefon, dar a gresit destinatarul. A intrat in pamant de rusine cand a aflat cine e

Una dintre cele mai cunoscute artiste ale momentului a relatat un episod jenant prin care a trecut in relatia cu un fost iubit.

Perrie Edwards (27 de ani) face parte din trupa britanica Little Mix si e mai mereu in atentia tabloidelor britanice, care o urmaresc la fiecare pas. In ultima interventie publica, la o emisiune televizata, Perrie a rememorat o intamplare din viata intima pe care n-are cum s-o uite.

Astfel, actuala iubita a fotbalistului Oxlade-Chamberlain de la Liverpool a comis o gafa in urma careia i-a venit sa intre in pamant de rusine. Se intampla pe vremea in care avea un alt partener, caruia a vrut sa-i trimita cateva mesaje "fierbinti", inclusiv un selfie provocator.

Pana aici nimic neobisnuit, doar ca Perrie a apasat butonul "send" in directia unui alt destinatar, nimeni altul decat tatal iubitului. "A fost cel mai rusinos moment din viata mea. Nici nu pot sa spun ce contineau acele mesaje. Erau foarte obraznice...", a marturisit cantareata.