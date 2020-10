Vaccinul impotriva coronavirus este aproape gata! De cate doze va beneficia Romania din prima transa si ce persoane vor avea prioritate la vaccinare

Vaccinul anti-coronavirus este aproape gata.

Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca vaccinul va fi gata la sfarsitul anului sau la inceputul anului viitor. Tara noastra va beneficia pentru inceput de 1,3 milioane de unitati. Aceasta cifra reprezinta 4 la suta din cantitatea care va fi cumparata de Comisia Europeana. Prioritate la vaccinare vor avea persoanele cu boli cronice, medicii si persoanele in varsta.

Medicul Adrian Marinescu de la Institutul "Matei Bals" a declarat ca vaccinul dezvoltat de AstraZeneca are cele mai mari sanse de reusita.

"Sunt cel putin 4 companii care sunt in studiu de faza a 3-a, ceea ce inseamna ca destul de curand am putea sa avem vaccinul anti-COVID. Exista si posibilitatea sa fie in acelasi timp mai multe companii si poate ca ar fi bine sa existe mai multe variante pe piata. Foarte probabil ca daca vorbim de contraindicatii, ele vor fi extrem de putine, cum se intampla si in cazul vaccinului antigripal, dar lucrurile astea vor fi precizate clar atunci cand vom avea vaccinul finalizat. In final, este important sa avem o vaccinare extinsa, ca sa asigure o imunizare intre 70-80% daca vrem intr-adevar sa ajungem in punctul in care reusim sa inchidem aceasta pandemie", a declarat Adrian Marinescu, medic infectionist, pentru AlephNews.

