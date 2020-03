Vacanta unui cuplu chinez s-a incheiat DRAMATIC! Au fost in Thailanda pentru un sejur de vis, insa totul a devenit COSMAR! E incredibil ce au patit

O descoperire socanta a fost facuta de autoritatile thailandeze.

Un cuplu chinez a ales sa mearga intr-o vacanta in Thailanda. Acestia au ajuns in Pattaya, langa Bangkok, pe 12 februarie, insa ce s-a intamplat apoi cu ei este demn de un scenariu pentru un film de groaza.

Conform albawaba.com, cei doi au fost bagati in cate o valiza si aruncati intr-un rau din Thailanda. In momentul in care au fost asezati in bagaje, cei doi erau inca in viata, spun cei de la politie.

Trupul lui Wang Jun a fost gasit intr-o valiza neagra, plutind in raul Ping din centrul Thailandei. Politia inca o cauta pe sotia sa, Zhu Bing, de 28 de ani, despre care se crede ca a fost aruncata tot intr-o valiza in rau.

Cadavrul barbatului a fost gasit incovoiat in interiorul valizei, cu bratele si picioarele legate. Pescarul Suthon Thapthan, care a gasit cadavrul, a declarat ca a crezut initial ca valiza e plina cu peste putred:

"A fost greu de deschis. Dar cand am reusit sa deschid valiza, inauntru era un barbat ghemuit si m-am speriat", a spus barbatul.

Ofiterul de politie Jittipol Polponprueksa a declarat ca investigheaza crima si pregatesc doua mandate de arestare:

"Victima a sosit impreuna cu sotia sa si ea inca este disparuta. Cautam in continuare trupul ei si credem ca se afla tot intr-o valiza. Un sofer a spus ca a vazut valizele aruncate in rau, iar satenii au declarat martorilor ca au auzit obiecte grele care aterizeaza in apa. Un examen de autopsie a confirmat ca victima a murit din cauza inecului, astfel ca era in viata cand a fost pusa in valiza", a spus politistul.

Politia face in continuare investigatii. Autoritatile cred ca cel putin patru persoane sunt implicate in presupusa ucidere a turistului si disparitia sotiei sale.