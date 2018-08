Unul dintre cei mai periculosi mafioti din istorie e programat sa iasa din inchisoare pe 18 septembrie!

Este inchis din 1989, cand muta tone de heroina pe strazi!

Dupa 30 de ani in inchisoare, Gene Gotti este programat sa fie eliberat din penitenciar pe 18 septembrie, in 3 saptamani. Acesta este fratele celebrului John Gotti, cel care a fost seful mafiei din New York la finalul anilor 80 si inceputul anilor 90.

Gene Gotti e incarcerat din 1989, cand a primit 50 de ani de inchisoare pentru trafic de droguri de mare risc si apartenenta la grup infractional, acesta facand parte din "brigada" South Ozone Park, condusa de John Gotti, una dintre cele mai violente grupuri mafiote din anii 70 si 80.

Acestia si-au format un nume de temut pe strazi, ucigand, santajand si cerand taxe de protectie, ajungand astfel la conducerea familie mafiote.

Gene a stat dupa gratii din 1989, in acelasi penitenciar, in Louisiana, si va fi eliberat la varsta de 72 de ani!

Culmea, barbatul este considerat in continuare ca fiind un mafiot "cu acte", insa este greu de crezut ca va mai activa in La Cosa Nostra, avand in vedere ca lucrurile s-au schimbat total fata de acum 30 de ani, cand a intrat el la inchisoare.

Intre timp, fratele sau, care conducea familia Gambino cand a fost el incarcerat, a murit in puscarie de cancer, iar familia a suferit schimbari mari, Mafie avand o influenta mult mai mica asupra societatii fata de acum 3 decenii.



Gene Gotti, cand a fost bagat la inchisoare:

Gene Gotti, poza recenta: