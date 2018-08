Unul dintre cei mai periculosi interlopi, amenintati cu bataia de campionul Rico Verhoeven! Ce s-a intamplat

Cei doi au avut o intalnire incinsa.

Rico Verhoeven este campionul categoriei grea din GLORY, cel mai tare circuit de kickboxing din lume. Acesta are o imagine de baiat bun, spre deosebire de alte nume din circuit, care si-au facut o cariera prin imaginea de "bad boy".

Olandezul nu se sfieste insa sa apeleze si la latura sa mai dura, atunci cand este nevoie. Un astfel de episod a reiesit de curand intr-o sala de tribunal din Olanda, acolo unde are loc procesul unui interlop celebru din Olanda.

Klaas Otto este fostul lider al bandei de motociclisti No Surrender, acesta riscand sa stea multi ani dupa gratii dupa ce a fost acuzat de santaj, intimidare, incendiere, spalare de bani, taxe de protectie si alte violente.

Cei doi au in comun o intalnire, in urma cu ceva timp, in care Rico s-a dus sa rezolve o problema pe care un prieten de-al sau o avea cu celebrul interlop.

Verhoeven a fost si l-a amenintat pe Otto, spunandu-i sa il lase in pace pe prietenul sau, pe care se pare ca il batea in mod frecvent. Mai mult, acesta intervenise si in relatia dintre acesta si sotia sa, cu care era in plin divort.

Din cate scriu jurnalistii olandezi in Telegraaf, Rico a fost cel care a dictat tonul discutiei, acesta rezolvand problema dupa ce Otto a fost de acord sa ii lase prietenul in pace.