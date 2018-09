Unul dintre cei mai musculosi oameni din lume, interzis de Donald Trump in USA!

Vezi motivul pentru care musculosul nu a putut intra in USA.

Hadi Choopan este unul dintre cei mai musculosi oameni din lume. Acesta este un bodybuilder de renume, avand milioane de fani in intreaga comunitate a celor care trag de fiare, fie in mod profesionist fie de placere.

Choopan, cunoscut si dupa porecla sa, "Lupul Persan", s-a pregatit intens pentru cel mai tare concurs de culturism din lume, Mister Olympia, ce are loc in aceste zile in USA.

Din pacate pentru acesta, Choopan nu va putea participa la concurs din cauza presedinteului USA, Donald Trump. Acesta a impus o restrictie de a intra in America cetatenilor mai multor tari, printre care si Iranului, tara de unde provine Choopan.

Astfel, din cauza politicii, unul dintre cei mai buni culturisti din lume a fost exclus din concursul pentru care se pregateste an de an, de cand era tanar!