Unul dintre cei mai cunoscuti interlopi din istorie urmeaza sa fie eliberat dupa 3 decenii in inchisoare!

Cum arata dupa 29 de ani dupa gratii.

Gene Gotti a fost unul dintre cei mai importanti mafioti in anii 80. Acesta este fratele celui mai cunoscut sef al mafiei din New York, John Gotti, cel care a condus familia Gambino din 1985, cand l-a asasinat pe fostul sef, Paul Castellano, pana cand a fost incarcerat la inceputul anilor 90.

Gene a fost unul dintre cei mai mari traficanti de droguri din anii '80, desi acest lucru era interzis pentru mafioti, conform regulilor Cosa Nostra.

Acesta a ajuns cunoscut prin intermediul fratelui sau, fiind portretizat in toate filmele care au fost facute despre viata lui John Gotti, productii in care au jucat actori celebri ca Armand Assante sau John Travolta.

Din pacate pentru el, la fel ca fratele sau, Gene a fost trimis dupa gratii pentru o lunga perioada de timp. Acesta a primit 50 de ani de inchisoare in 1989, pentru trafic de droguri si alte capete de acuzare mai mici.

Spre deosebire de John Gotti, care a murit dupa gratii in 2002, Gene urmeaza sa fie eliberat din inchisoare in septembrie acest an, dupa aproape 30 de ani dupa gratii, la varsta de 72 de ani.

Iata cum a ajuns sa arate celebrul mafiot dupa 3 decenii in puscarie.

Gene Gotti, cand a fost incarcerat in 1989:

Gene Gotti, in dreapta, alaturi de fratele sau John:

Gene Gotti, inainte de eliberare: