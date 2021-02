Unic in lume! Va fi raiul pe pamant pentru amatorii de senzatii tari. Incredibil cum arata constructia

Practicantii de skateboarding vor avea din aceasta vara un obiectiv obligatoriu de vizitat, situat in sud-estul Angliei.

Iubitorii de adrenalina isi vor freca mainile de bucurie la vederea acestor imagini uluitoare. Este vorba despre un complex ultra-modern destinat celor care practica skateboarding-ul si nu numai, o cladire futurista cu mai multe etaje interconectate, care va fi cunoscuta sub numele F51.

Noua minunatie, a carei deschidere e estimata pentru vara anului 2020, e situata in oraselul Folkestone, cei 45.000 de locuitori asteptandu-se acum la numerosi vizitatori din intreaga lume. Facilitatile sunt uimitoare, pe langa circuitele unice de skateboarding constructia fiind prevazuta cu o sala de box la subsol, cu cafenele, ziduri pentru alpinism, iar deasupra cireasa de pe tort, o terasa cu vedere la Canalul Manecii. Proiectul a debutat in 2015 si a avut mai multe intarzieri in respectarea termenelor de finalizare, costurile totale apropiindu-se de 15 milioane de euro.

