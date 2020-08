"Uneori trebuie doar sa razi!" Rita Ora s-a pozat intr-o rochie prin care se vede tot! Imaginea care a innebunit internetul

Rita Ora isi surprinde nou fanii cu fotografiile din timpul vacantei sale.

Artista s-a afisat purtand o rochie neagra cu un decupaj mare in lateral prin care se observa ca poarta un bikini minuscul.

Pe langa rochia inedita, cantareata in varsta de 29 de ani si-a asortat la garderoba mai multe coliere de aur si o percehe de cercei. Ea a adaugat in descrierea pozei: "Uneori trebuie doar sa razi"

Dupa ce se va intoarce in Marea Britanie, Rita Ora va trebui sa stea 14 zile in carantina, dupa ce guvernul britanic a impus noi restrictii, in urma exploziei cazurilor de coronavirus.