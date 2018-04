Unde a fost gasit bodyguardul lui Osama bin Laden! Vecinii lui nici nu stiau cine este cu adevarat

Fostul bodyguard a reaparut la lumina.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Azi, 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League! Arsenal - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

Osama bin Laden a avut o trupa intreaga de bogyduarzi care se ocupau cu securitatea sa in timpul in care era cautat de americani dupa atentatele de la 9/11, din New York, din 2001. Majoritatea acestora au fost insa capturati dupa ce a fost prins si fostul dictator.

Celebra inchisoare pentru detinuti politici Guantanamo gazduieste peste 30 de astfel de agenti ce au lucrat pentru bin Laden, insa unul dintre ei a scapat si a reusit sa traiasca in liniste in Germania.

Sami R., asa cum e data identitatea lui catre presa, traieste din 1997 in Germania, acolo unde s-a casatorit cu o femeie germanca si are 3 copii. Acesta e de origine tunisiana si a venit in Germania acum 20 de ani pentru a merge la facultate, insa cativa ani mai tarziu a fost inregimentat in trupele lui bin Laden, mergand in Afghanistan, acolo unde a primit pregatire militara.

Barbatul a disparut subit dupa atentatele din 2001, insa a reaparut la suprafata in 2006, cand a fost declarat de statul german pericol public. Sami a disparut inca o data si a revenit in atentie zilele trecute, cand un politician din Germania o acuza pe Angela Merkel ca plateste din bani publici diferite persoane ce nu merita acest lucru.

Pe lista se afla si Sami R, fost bodyguard al lui bin Laden, care primeste 1200 de euro pe luna ca ajutor de refugiat, desi i-a fost refuzata cererea de primire a statutului de refugiat! Germania nu il trimite insa acasa deoarece "riscul de a fi torturat si ucis e foarte mare".

Per total, in Germania sunt in jur de 1600 de persoane suspectate de a avea legaturi teroriste.