Una dintre vedetele de 5 STELE ale planetei e de nerecunoscut. Operatiile MAJORE cu care si-a schimbat fata

Khloe (36 de ani), cea mai mica dintre celebrele surori Kardashian, si-a socat fanii cu ultima sa aparitie publica.

Cu peste 100 de milioane de "urmaritori" pe retelele de socializare, Khloe Kardashian e urmarita la fiecare pas. Asa s-a intamplat si cu ultima sa postare pe Twitter, acolo unde a postat un mesaj video de multumumire dupa ce a fost premiata cu titlul de cea mai populara vedeta in reality-show-uri.

Yep still rambling!! Thank you #PCAs pic.twitter.com/rHPVmNvwbG