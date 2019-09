Una dintre cele mai cunoscute starlete XXX, gasita fara viata! A facut cariera in industria filmelor pentru adulti, apoi a devenit star TV

Fosta starleta de filme pentru adulti Jessica Jaymes a fost gasita fara viata la varsta de 43 de ani.

Jessica Jaymes (43 de ani), fosta starleta de filme pentru adulti, devenita apoi vedeta TV si actrita, a fost gasita fara viata in apratamentul sau din Los Angeles, anunta presa din Statele Unite ale Americii.

Potrivit anchetatorilor deplasati imediat la fata locului, trupul neinsufletit a fost descoperit de o prietena care a mers in vizita la locuinta Jessicai Jaymes din San Fernando Valley.

Cauzele mortii nu au fost pana acum dezvaluite, dar se pare ca anchetatorii au gasit in casa mai multe medicamente pentru care era nevoie de prescriptie.

Jessica Jaymes a aparut in peste 200 de scene XXX in anii 2000, iar in 2004 a fost desemnata starleta anului de revista Hustler.

Jessica Jaymes a aparut in serialul Weeds, dar si in mai multe show-uri TV precum Vivid Valley, Celebrity Rehab Sober House si The Howard Stern Show.

Inainte sa devina starleta XXX, Jessica Jaymes a fost invatatoare la o scoala.