Un TRAFICANT de persoane a dat cartile pe fata. Cum traieste si cati BANI castiga la fiecare "livrare"

In presa britanica a aparut un interviun unic cu unul dintre membrii numeroaselor retele de trafic ilegal de persoane.

Migrarea oamenilor din tarile sarace in Europa occidentala e o afacere infloritoare, asa cum a recunoscut pentru postul BBC, sub protectia anonimatului, un barbat afgan care se ocupa cu acest tip de intermediere.

Sub numele fictiv Elham Noor, acesta a declarat ca are "multe decese pe constiinta", in conditiile in care unii migranti isi pierd viata in drumul spre o viata mai buna, cel mai bun exemplu fiind cel al barcilor care se scufunda. "Ma doare cand membrii familiei ma intreaba ce s-a intamplat, dar ei stiu ca eu n-am vrut sa se termine asa. Le spun de la inceput ca orice se poate intampla pe parcurs. Pot fi arestati de politie sau ucisi in accidente", a spus respectivul afgan.

"Doar Dumnezeu va decide dava ma va ierta sau nu pentru ce fac", a afirmat traficantul, simtind asupra sa o anume responsabilitate.

El s-a referit si la castigurile financiare pe care le are din aceasta afacere cu oameni, recunoscand ca e un om bogat, in comparatie cu restul locuitorilor din Kabul, capitala Afganistanului. De exemplu, pentru o persoana ajunsa in siguranta in Italia pretul este de 3.000 de dolari.

Afganul a mai spus ca relatiile puternice pe care le are cu diverse organizatii criminale din Europa ii permite sa aiba o rata de succes de aproape 75 la suta, cifra cu care isi atrage numerosii clienti.