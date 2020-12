Un traficant de MARIJUANA si-a dat FOC singur la avere. Locul INCREDIBIL in care isi tinea plantatiile! Cum au fost descoperite

Un incendiu izbucnit intr-un apartament din provincia Catalunia a deconspirat un traficant de droguri.

O interventie obisnuita a echipelor de pompieri din orasul El Prat de Llobregata dus la o descoperire neasteptata in locuinta unui barbat de 33 de ani. Fortele de ordine ajunse la fata locului au fost socate sa constate ca doua dintre camere fusesera transformata in plantatii de marijuana, fiecare cu aproximativ 150 de plante, una dintre incaperi fiind complet arsa.

Marea greseala a traficantului a fost ca a umblat si la instalatia electrica a apartamentului, incercand sa fure curent cu o improvizatie care a declansat in cele din urma incendiul devastator.

De asemenea, anchetatorii au gasit cateva intrari secrete in pereti, gen tuneluri, unde erau adapostite fel de fel de obiecte (scutere electrice, biciclete etc.), cel mai probabil furate. Evident, barbatul respectiv a ajuns in arestul poitiei catalane, cu mai multe capete de acuzare, drept pentru care il asteapta o pedeapsa pe masura.

