Un sex-simbol a fost condamnat la 115 ani de inchisoare, dar va face numai 5! 129 de femei au fost abuzate

Proprietarul unei agentii de modelling a scapat ieftin dupa abuzurile comise asupra a mai mult de 100 de femei.

Daniel Lucia Obregon e numele barbatului care era considerat un sex-simbol printre femei, avand la activ si un titlu de frumusete, mai precis "Mister Navarra", cucerit in 2004. Ulterior, Daniel Lucia a decis sa intre in afaceri si sa-si creeze propria agentie de fotomodele, astfel ca n-a dus deloc lipsa de cliente, multe dintre fete fiind atrase in special de sarmul masculin al ibericului.

De-aici a inceput insa povestea negativa, Daniel Lucia folosindu-se de statutul sau de patron pentru a comite o infractiune grava. Astfel, el a fost acuzat cu probe ca a inregistrat 129 de femei dezbracate, fara voia lor, in momentele in care acestea isi schimbau tinutele pentru prezentarile pe podium, folosind apoi imaginile pentru a se delecta in privat. Analizand dovezile, procurorii au solicitat nu mai putin de 409 ani de inchisoare, considerand agravant faptul ca multe dintre victime (48) erau minore intre 13 si 17 ani.

Cazul a ajuns pe masa judecatorilor, iar verdictul a venit zilele trecute, Daniel Lucia fiind condamnat, pe hartie, la 115 ani de inchisoare, din care va face insa numai 5, asta din cauza unei reglementari de procedura. Condamnat pentru fiecare femeie in parte, Daniel Lucia a scapat ieftin pentru ca legea nu permite depasirea de trei ori a celei mai dure pedepse.

Evident, multe dintre femeile abuzate n-au fost de-acord cu decizia, insa au renuntat sa mearga mai departe cu o eventuala rejudecare, sentinta ramanand definitiva si acceptata inclusiv de catre parat. Pe langa cei 5 ani de inchisoare, Daniel Lucia va trebui sa plateasca si niste despagubiri consistente, de aproximativ 750.000 de euro.

