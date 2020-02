Un roman este anchetat in Marea Britanie pentru ca a vandut vin si tuica in biberoane! Ce risca acesta

Barbatul are acum probleme cu legea.

Romanul are un magazin numi "La Bufet" in orasul Birmingham, unde comercializa ilegal vin si tuica facute in casa. Pentru ca nu avea autorizatie, acesta ascundea bauturile facute in biberoane, informeaza birminghammail.co.uk.

Politia a venit in control, a descoperit neregulile si a propus retragerea licentei pentru magazinul alimentar. Conationalul nostru, Stefan Mustatea pe numele lui, a mers imediat dupa control la Primarie pentru a obtine licenta de vanzare de alcool, insa nu le-a povestit autoritatilor despre vizita politiei.

Astfel, Politia din West Midlands a depus o noua cerere pentru ca romanul sa ramana fara licenta, dupa ce in urma cu cateva luni au fost gasite si tigarete detinute ilegal.

"Stefan Mustatea a pus profitul mai presus de sanatatea publicului. Este evident ca Mustatea nu are nicio intentie de a lucra cu autoritatile, dupa ce a mintit in timpul audierilor de pe 8 octombrie", se arata in comunicatul emis de politie.

Romanul risca sa-si piarda definitiv licenta de comert, o decizie urmand a fi luata peste cateva zile.