Un nou studiu arata care este cel mai sigur loc din avion! Unde trebuie sa stai, in caz ca se intampla ceva in timpul zborului

Vezi ce arata statistica.

Zborul cu avionul este cel mai sigur mijloc de transport. In 2018, 556 de oameni au murit in accidente aviatice pe toata planeta, doar 12 avioane prabusindu-se.

Cifrele sunt extrem de mici daca luam in considerare ca in accidente de masini mor in fiecare zi peste 3500 de oameni, de aproape 6 ori mai mult decat mor in accidente de avion intr-un an!

Un studiu efectuat pe accidentele aviatice produse in SUA din 1985 incoace, arata cum trebuie sa te asezi in avion daca vrei sa ai sanse mai mari de supravietuire in caz de accident.

Astfel, cei care stau in partea din fata a avionului au 38% sanse sa moara, cei care stau la mijlocul avionului au 39% sanse sa moara, iar cei care stau in spatele avionului au 32% sanse sa moara, acestia din urma avand cele mai mari sanse de supravietuire.

Mai mult, spun expertii, daca stai la culoar si nu la geam, sansele sa supravietuiesti cresc cu 4%.