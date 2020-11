Un barbat prins cu AMANTA a fost pedepsit ca in ANTICHITATE! Ce a putut sa pateasca barbatul 

O scena incredibila s-a produs in orasul chinez Maoming cu un barbat care a calcat stramb in viata conjugala.

O traditie din vremuri de mult apuse a fost traita pe viu de un barbat din China care a indraznit sa-si insele sotia. Prins in fata faptului implinit de "trimisii" partenerei sale de viata, asiaticul a facut cunostinta cu o pedeapsa care se aplica in antichitate in cazurile de adulter.

Ei bine, vinovatul a fost legat fara mila intr-o cusca de bambus despre care chinezii spun ca e de fapt "cusca de porci" rezervata celor care comit asemenea fapte de tradare in cuplu. Mai mult, barbatul respectiv a fost dus si aruncat undeva intr-un rau, scufundarea fiind pedeapsa suprema in acest ritual traditional, dar total ilegal in zilele noastre.

Din fericire, in cazul de fata nu s-a ajuns la inec, chinezul fiind salvat la timp din apa. Ulterior, politia a arestat si 4 suspecti, care vor raspunde in fata legii pentru gestul de teroare care se putea incheia tragic.