Un avocat a uitat sa-si inchida camera in plina sedinta virtuala si s-a vazut tot. E de toata jena ce-a inceput sa faca

O neglijenta uluitoare a unui avocat aflat in timpul unei audieri online s-a viralizat pe retelele de socializare.

Intamplarea jenanta a avut loc in Peru, la Curtea Superioara de Justitie, pe parcursul unei sedinte virtuale transmise live pe canalul Judicial Branc, in care se analiza un dosar cu o presupusa organizatie criminala. Ei bine, unul dintre avocatii care au participat la discutie a uitat deschisa camera video de la laptop, fiind surprins ulterior intretinand relatii sexuale, asta in timp ce "spectatorii" priveau uluiti la scena erotica din fata lor.

Sesizand ceea ce se petrece, ceilalti magistrati l-au sesizat pe seful Curtii, care a dispus luarea unei pauze pentru a intrerupe astfel filmul pentru adulti aflat in plina derulare. Avocatul in cauza, Hector Cipriano Paredes, a fost acuzat apoi in mod publci de faptul ca "nu are onoarea si demnitatea profesiei", in speta fiind deschisa si o ancheta a Comisiei de Etica in urma careia barbatul neglijent ar putea sa ramana fara locul de munca.

Tweet online Avocat Citeste si: