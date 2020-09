Un american a fost atacat de un RECHIN-TAUR de 3 metri si muscat de umar. SOTIA INSARCINATA i-a salvat viata barbatului

Un caz ingrozitor s-a petrecut zilele trecute in Statele Unite, un barbat scapand miraculos de furia unui rechin.

Intamplarea nefericita a avut loc in Florida, in apele Oceanului Atlantic, Andrew Eddy (30 de ani) fiind numele americanului care a trecut pe langa o tragedie. Aflat la bordul unei barci cu motor, in compania sotiei insarcinate si a soacrei, Andrew a intrat in apa pentru o repriza de snorkeling, o scufundare care avea sa se incheie prost.

Astfel, un rechin-taur de aproape 3 metri l-a atacat pe barbat, muscandu-l de umar. Aflata in barca, sotia Margot Dukes-Eddy a apucat sa vada inotatoarea rechinului si mult sange, moment in care n-a ezitat sa sara la randul ei in apa pentru a-si ajuta sotul sa urce la suprafata, in ciuda faptului ca avea in pantece un copil.

In acelasi timp, soacra lui Andrew Eddy a sunat la numarul de urgenta 911, echipele medicale sosind imediat la fata locului. Din fericire, Andrew nu s-a ales decat cu o perioada de spitalizare si, probabil, cu o sperietura care il va marca tot restul vietii.

