Umilinta suprema pentru una dintre PRINTESELE lumii. A ajuns sa traiasca intr-o casa FARA BAIE

Cunoscut pentru comportamentul sau nemilos, regele Thailandei si-a condamnat o fosta sotie la o viata austera, izolata de lume.

Cotidianul german Bild am Sonntag a adus noi informatii despre viata privata a controversatului rege Maha al X-lea (pe numele sau Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun), care se afla la conducerea statului asiatic din 2016.

Cel mai delicat subiect pentru monarhul de 68 de ani este relatia pe care o are cu cea de-a treia sa sotie, Srirasmi Suwadee, de care a divortat in 2014 (dupa un mariaj de 13 ani) si cu care are un copil. Fosta printesa a fost alungata insa de la curtea regala thailandeza dupa ce cativa apropiati si rude ale sale au fost implicate intr-un scandal de coruptie.

Din acel moment, viata printesei Srirasmi a devenit un cosmar. Parintii ei au intrat la inchisoare, pe unicul sau fiu nu are voie sa-l vada, ea insasi fiind condamnata la un fel de detentie pe viata, intr-o locuinta izolata din sudul tarii.

Pedeapsa e si mai dura in conditiile in care domiciliul pus la dispozitie de rege fostei sale sotii este unul saracacios, o casa darapanata cu multe fisuri si cu o sursa de alimentare electrica neregulata. Mai mult, conform sursei citate, Srirasmi Suwadee e lipsita si de o baie normala, in locul acesteia fiind montata o toaleta improvizata, cu deschidere in podea.