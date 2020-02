ULUITOR | "Nu ii spune mamei tale!" Un model a incercat sa seduca un baiat de 13 ani si ii trimitea mesaje compromitatoare! Ce s-a intamplat cand totul s-a aflat

Un model din Australia a incercat sa seduca un baiat de 13 ani.

Bethany Edgecombe, un model din Australia in varsta de 20 de ani, este acuzata ca i-a facut avansuri unui baiat de 13 ani, scriu cei de la Nzherald.co.nz. Potrivit sursei citate, aceasta i-a trimis copilului poze cu ea in ipostaze compromitatoare si a "glumit" ca este pedofila. Modelul avea 105.000 de fani pe Instagram, iar totul a pornit de la faptul ca baiatul in varsta de 13 ani a mentionat-o intr-un story pe reteaua de socializare. Parintii copilului au aflat de acest lucru si au anuntat politia in luna noiembrie a anului trecut, insa in cele din urma au ales sa apeleze si la presa, dezamagiti fiind de modul in care evolueaza ancheta.

