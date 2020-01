ULUITOR | "Am fost o victima!" Toata fetele il admira, dar nimeni nu stie asta! Ce a putut sa ii faca Justin Bieber fostei sale iubite, Selena Gomez! Declaratiile care fac inconjurul planetei

Selena Gomez a vorbit despre relatia cu Justien Bieber.

Selena Gomez (27 de ani) a declarat in presa internationala ca in relatia cu Justin Bieber a fost victima unui abuz emotional si numeste relatia pe care au avut-o cei doi, drept una toxica. Acestia au fost impreuna timp de 7 ani in perioada 2011-2018, iar artista a marturisit ca a fost abuzata emotional.



"M-am simtit cu adevarat o victima a unui anumit tip de abuz in timpul relatiei. Am fost abuzata emotional si a trebuit, ca adult, sa gasesc o modalitate de a intelege acest lucru. Nu-mi doresc sa vorbesc toata viata despre asta, dar sunt mandra de faptul ca acum ma simt mai puternica ca niciodata si ca am gasit o modalitate de a depasi aceasta trauma", a spus Selena Gomez pentru Daily Mail.