ULTIMA ORA! A murit legendarul asasin al lui Pablo Escobar, vinovat pentru peste 300 de asasinate. Cum a fost gasit

A murit asasinul lui Pablo Escobar.

Cel mai temut asasin din anturajul lui Pablo Escobar, Jhon Jaior Velasquez Vasquez, alias Popeye, a murit intr-un spital din Columbia. Acesta a ucis 300 de persoane la cererea lui Escobar. "Popeye" suferea de cancer gastric si a murit in spital.

Acesta a fost eliberat din inchisoare in anul 2014 dupa o pedeapsa de 20 de ani si si-a lansat un canal de youtube, unde era urmarit de 1 milion de utilizatori, dar in 2018 a fost condamnat din nou pentru santaj. Acesta a fost internat in decembrie anul trecut la un Insititut National Oncologic din Bogota, iar astazi a decedat, informaza BBC.