Ultima noapte a mafiotului poreclit "Maradona al cocainei". A cumparat o loja intreaga la meciul lui Real Madrid

Cum a fost ucis dupa ce a fost la meciul de Champions League dintre Real si Bayern.

Marti, 1 mai, 21:45, ora de Champions League. Real Madrid si Bayern Munchen se pregatesc de returul semifinalei din UCL, meci ce urmeaza sa desemneze una dintre finalistele din acest an. In lojele VIP, plin de vedete! Insa nu toata lumea a venit la "4 ace" la meci. Intr-una dintre loje se afla mai multi barbati imbracati cu pantaloni taiati, pantofi sport si geci de piele.

Nu este imaginea obisnuita in lojele VIP de pe Santiago Bernabeu, insa barbatii au platit cash atat biletele, cat si loja si consumatia in avans. Cel care si-a permis acest lux a dorit sa sarbatoreasca. Nu o zi speciala, ci ultima zi din viata sa in care si-a permis sa se "rasfete" in societate.

Unul dintre cei mai mari traficanti de pe piata drogurilor din Spania, David Avila, poreclit "Maradona al cocainei", a platit zeci de mii de euro pentru a merge cu prietenii la meciul dintre Real si Bayern. Presa din Spania scrie ca acesta stia ca urma sa fie ucis de catre un clan rival.

Barbatul a avut cateva afaceri care nu s-au incheiat bine, iar pe piata drogurilor nimic nu se iarta. Acesta primise deja cateva semne de la rivali, dupa ce au intrat cu masina in sala unde se antrena iar apoi i-au dat foc la alta afacere.

Unsprezece zile dupa meciul dintre Real si Bayern, "Maradona" a fost ucis in plina strada. Un barbat pe motocicleta l-a asasinat in masina, de fata cu familia sa!