Ultima fita la arabi: curse de camile cu roboti pe post de jochei. FOTO

Desi seicii investesc miliarde de euro in fotbal, cel mai iubit sport in zona Golfului Persic ramane cursa de camile.

In ultimii ani, campionatele de fotbal din Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite, Qatar si Bahrain au atras atentia prin transferurile rasunatoare, salariile exorbitante si stadioanele ultramoderne construite, iar Qatar va gazdui Campionatul Mondial din 2022, dar cele mai populare competitii sportive din zona Golfului Persic raman cursele de camile. Aceste intreceri se tin in Orientul Mijlociu inca din secolul 7 d.H. si sunt inca foarte apreciate de public.



Cea mai celebra cursa se desfasoara pe Al Marmoum Camel Racetrack, care se afla la 50 de kilometri distanta de Dubai, Emiratele Arabe Unite. In luna aprilie a fiecarui an, aici se desfasoara Al Marmoum Heritage Festival, in cadrul caruia au loc sute de curse la acre iau startul mii de camile. In acest an, de exemplu, au concurat 14.000 de camile pentru premii de multe milioane de euro. Comentariile live si anunturile crainicilor se fac numai in limba araba, uriasele tribune se umplu cu spectatori, iar camilele alearga cu viteze maxime de pana la 55 km/h, in timp ce pe spatele lor stau mici jochei robotizati, controlati prin telecomanda de proprietarii care merg in masini de teren pe o pista separata, paralela cu cea de concurs.



Daca transferurile si salariile de milioane ale fotbalistilor si antrenorilor romani la echipele din zona par costisitoare, trebuie spus ca tranzactiile camilelor campioane se fac in mod regulat pe 5-10 milioane de dolari, in timp ce cea mai scumpa camila a fost cumparata cu 30 de milioane de dolari.