"Uff! Weekend in izolare!" Aparitie incendiara pentru cea mai cunoscuta impresara din sport! Fanii au ramas blocati: s-a pozat in lenjerie intima

Wanda Icardi profita de izolarea impusa de pandemia de Covid-19 si isi incanta fanii cu poze incendiare.

Impresara si sotia lui Mauro Icardi, starul lui Paris Saint-Germain, a facut din nou furori pe retelele de socializare cu ultima postare.

Wanda si-a dat peste cap fanii cu ultima fotografie de pe Instagram:

"Uff! Weekend in izolare", a scris Wanda, la descrierea unei poze in care apare doar in lenjerie intima.

Fotografia a strans in doar cateva ore peste 400.000 de aprecieri.