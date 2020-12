Trebuie sa vezi asta! ILUZIA OPTICA e uluitoare. Cercurile care te ametesc pe loc 

Un japonez specializat in crearea de iluzii optice face furori pe retelele de socializare.

Jagarikin e numele niponului a carui ocupatie e sa induca efecte vizuale spectaculoase, extrem de apreciate in randul amatorilor de iluzii optice. Cea mai buna dovada e ultima sa demonstratie, care s-a viralizat in spatiul virtual, adunand zeci de mii de "like"-uri intr-un timp foarte scurt.

Dupa cum se poate vedea, trebuie sa ai o vedere extrem de ascutita pentru a realiza ca cele doua cercuri care se invart isi mentin pozitia, desi primul instinct e cel de a crede ca se deplaseaza in stanga sau in dreapta ori ca isi modifica diametrul. Evident, exista si un truc in asemenea situatii, in cazul de fata fiind vorba de o combinatie intre culorile cercurilor respective, coroborata cu sagetile folosite pentru a crea imaginea falsa a unei deplasari.