Tratamentul incredibil pe care l-au dezvoltat italienii pentru lupta impotriva COVID-19! Se folosesc de sangele pacientilor infectati: "Ceva bun poate iesi din asta!"

Italia a dezvoltat un tratament inedit pentru lupta impotriva COVID-19.

Italia a fost timp de aproape o luna focarul mondial al pandemiei COVID-19, dupa ce a depasit numarul cazurilor inregistrate in China. Acum, datorita faptului ca numarul persoanelor infectate a scazut, medicii italieni lucreaza la un tratament creat din sangele celor care s-au vindecat.

Persoanele care se recupereaza dupa o infectie, dar nu au prezentat niciodata simptome, dezvolta anticorpi in plasma sanguina. Anticorpii acestia pot fi transferati la o alta victima, unde ar putea ajuta la neutralizarea virusului din corpul destintarului.

"Speram sa avem un test serologic (test de sange) care sa fie aprobat pentru a testa daca cineva are anticorpi pana la sfarsitul lunii aprilie. In acest sens vom incepe sa selectam primii donatori. Aceasta noua initiativa ne-ar permit sa testam 1.700.000 de donatori de sange in Italia, pentru a vedea cine a fost infectat si a dezvoltat anticorpi", a declarat Giancarlo Liumburno pentru CNN.

Initial vom folosi plasma de aproximativ 100 de pacienti care si-au revenit din COVID-19 pentru a dezvolta o doza care poate fi injectata prin mijloace intravenoase sau intramusculare. Vom genera o terapie cu imunoglobina derivata din plasma, care poate fi administrata fie la pacientii care sufera de COVID-19, fie la lucratorii din sistemul medical pentru a le oferi imunizare pasiva temporara", a spus doctorul Alessandro Gringeri.

