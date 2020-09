Transformarea SOCANTA a acestei tinere! A devenit DEPENDENTA de operatii estetice si nimeni nu o mai RECUNOASTE: cum a ajuns sa arate

O tanara de 22 de ani a ajuns de nerecunoscut dupa ce a suferit mai multe operatii estetice.

Amber May are 22 de ani si este prezentatoarea unei emisiuni pentru adulti si model OnlyFans. Tanara a marturisit ca este dependenta de operatii estetice, lucru care i-a produs o transformare incredibila a aspectului fizic.

Nu mai putin de 45 de mii de euro spune ca a cheltuit in ultimii 2 ani pe chirurgia plastica pentru a arata ca o 'papusa din plastic'.

Prima operatie estetica si-a facut-o la doar 19 ani, cand si-a pus implanturi de sani.

"Am avut prima interventie chirurgicala la sani cand aveam 19 ani. Atunci lucram intr-un club timp de 5 nopti pe saptamana. Imi doream sa le am cat mai mari. Vazusem fete pe Instagram si imi placeau cum arata, asa ca i-am spus chirurgului sa le faca pe cele mai mari posibile", a spus Amber, potrivit Daily Star.

Pana in prezent spune ca a cheltuit aproximativ 12 mii de euro pentru sani, 17 mii de euro pe alte implanturi, 9000 de euro pe nas si alte mii pe buze, obraji, barbie si maxilar.

"Cand mi-am marit sanii, am castigat aproximativ 20.000 de urmaritori in prima noapte, a fost o nebunie. Am lucrat in industria pentru adulti timp de trei ani. Acum lucrez si la televizor si pe OnlyFans, dar si modeling. Astea sunt joburile mele cu norma intreaga, imi fac banii din felul in care arat", a mai spus tanara.