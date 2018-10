Tradare uriasa pentru El Chapo! Oamenii care ii stiu toate secretele au decis sa depuna marturie impotriva lui. Cand incepe procesul

Procesul lui El Chapo va incepe la New York pe 5 noiembrie.

Americanii asteapta cu sufletul la gura inceputul procesului lui El Chapo, cel mai mare traficant de droguri din lume.

Acesta a construit un imperiu de zeci de miliarde de dolari si de 20 de ani e responsabilul pentru traficul de cocaina dintre Mexic si SUA, plus alte tari din lume.

Autoritatile americane au incercat in zadar sa gaseasca martori dispusi sa depuna marturie impotriva temutului traficant, iar cei care au vorbit au fost ucisi. Chiar si un judecator a murit in urma cu un an, astfel ca autoritatile americane trateaza cazul cu extrema seriozitate.

Totusi, New York Times a aflat cine sunt martorii principali in proces. Este vorba despre fratii Pedro si Margarito Flores din Chicago, condamnati la 14 ani de inchisoare in 2015, insa disparuti din atentia publica de atunci. New York Times scrie ca cei doi sunt de fapt in custodia politiei si asteapta sa depuna marturie impotriva lui El Chapo pentru a fi iertati de sentintele lor.

Cei doi frati erau cei mai periculosi traficanti de droguri din Chicago pana in 2005, cand au fost convinsi sa lucreze pentru El Chapo. Fratii Flores s-au ocupat de traficul de droguri prin yachturi de lux, submarine si chiar avioane Boeing 747 modificate special.

Totul pana in 2008, cand au fost arestati la Chicago si au decis sa se intoarca impotriva lui El Chapo. Ei l-au inregistrat in secret pe El Chapo in timp ce acesta vorbea la telefon despre operatiunile sale complexe de trafic de droguri. O tradare ce le putea aduce moartea, insa era singurul mod pentru ei de a scapa de arest. Ei au fost insa condamnati in 2015 si tinuti in secret de atunci. Tatal lor a fost insa ucis in 2009 de catre cartel, in semn de razbunare pentru tradarea lui El Chapo. Sotiile lor au scris recent o carte despre viata de sotie de traficant de droguri, dar si despre viata din protectia martorilor.