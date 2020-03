"Totul a inceput cu o durere in gat!" Dezvaluri cutremuratoare ale unui barbat de 20 de ani care era perfect sanatos inainte sa ia coronavirus! Cum a lovit boala, zi dupa zi

Primul fotbalist din Germania care a fost testat pozitiv de COVID-19 a povestit cum a inceput si ce simptome a avut.

Luca Kilian (20 ani) este primul fotbalist din Germania care a fost testat pozitiv cu coronavirus. Jucatorul lui Paderborn a povestit toate simptomele sale si cum a evoluat starea lui intr-un interviu acordat pentru Westfalen-Blatt.

"Totul a inceput pe 10 martie, cu o mica iritatie in gat, insa nu tuseam. A doua zi m-a durut capul, insa am continuat cu antrenamentele. Apoi, pe 12 martie, am avut primele bufeuri, am vorbit cu medicul echipei care m-a testat.

Apoi, o zi mai tarziu, a devenit totul mult mai violent. Aveam febra puternica si tremuraturi serioase. In acel moment, mi-a fost cu adevarat frica pentru prima oara", a declarat Kilian.