Toti tinerii ar trebui sa stie asta despre coronavirus! Ce au observat medicii la pacientii tineri

Odata cu trecerea timpului apar detalii noi despre coronavirus si manifestarile sale in randul oamenilor.

Una dintre ultimele descoperiri despre virusul care a pus stapanire pe intreaga lume este ca nu afecteaza doar plamanii, ci si alte organe precum rinichii, creierul, inima si ficatul.

"Intalnim un numar surprinzator de tineri care s-au prezentat cu tuse usoara sau nu isi amintesc sa aiba simptome virale si sa se izoleze acasa in mod corespunzator si brusc sufera un accident vascular cerebral", a declarat Adam Dmytriw, radiolog la Universitatea din Toronto, conform infobae.

Medicii din Sistemul de Sanatate Integrala din Monte Sinai in New York au informat in legatura cu o credere a numarului de pacienti tineri care au suferit AVC-uri in ultimele saptamani. Cinci dintre ei cu varsta mai mica de 30 de ani care au decedat in spital, au fost testati pozitiv cu coronaviurs.

"Am ajuns la concluzia ca trebuie sa aiba legatura cu Covid-19!", a declarat renumitul neurolog din SUA, Johanna Fifi.

