Toti ii plangeau de MILA, dar a venit RASPUNSUL. Cine e super-vedeta care a inviat din propria CENUSA. I-au explodat CONTURILE!

Unul dintre cei mai cunoscuti fotbalisti din toate timpurile a trecut de la agonie la extaz in ultimul an.

Brazilianul Ronaldinho Gaucho (40 de ani) a trecut in 2020 prin clipe extrem de complicate in viata privata. El a petrecut 171 de zile intr-o inchisoare din Paraguay pentru falsificarea unor pasapoarte, iar apoi a cunoscut pe propria piele efectele coronavirusului, fiind afectat atat el cat si mama sa, ajunsa chiar la terapie intensiva.

Lucrurile pareau sa mearga din rau in mai rau pentru Ronaldinho, dar sud-americanul a "inflorit" dupa iesirea din inchisoare, presa braziliana vorbind despre faptul ca afacerile sale au explodat, fostul fotbalist adunand in doar cateva luni aproape 1 milion de euro.

Imediat dupa ce a scapat de problemele cu legea, Ronaldinho a fost ales sa promoveze lucrarile de refacere ale stadionului pe care joaca echipa Atletico Mineiro (cu care a castigat Copa Libertadores in 2013), onoare care i-a adus importante castiguri financiare. De asemenea, el face bani si din muzica, creand un videoclip alaturi de grupul Recayd Mob si de rapperul Djonga, melodie care strange milioane de vizualizari pe Youtube.

In plus, Ronaldinho e implicat in afaceri cu bauturi alcoolice, lansand recent o marca de gin organic si administrand in acelasi timp un brand de vinuri. De el s-au "lipit" si alte contracte de imagine foarte banoase, legandu-si numele de o aplicatie de calatorie, dar si de o casa de pariuri. Ca si cum nu era de-ajuns, Ronaldinho s-a lansat si in lumea e-sportului, facand publicitate la jocurile Pro Evolution Soccer si FIFA.

