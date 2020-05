Demi Rose socheaza mereu prin aparitiile sale.

Demi Rose, modelul din Birmingham in varsta de 25 de ani, le-a luat mintile britanicilor dupa sutele de poze pe care le posteaza pe Instagram. Femeia are peste 14 milioane de urmaritori pe retelele de socializare si este cunoscuta pentru pozele sexy pe care le posteaza. In ultima poza a aparut pe balconul locuintei, alaturi de cainile sau, fara sutien, iar fotografia a strans peste 400 de mii de aprecieri.