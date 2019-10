TOP 10 cei mai bogati regi din lume. SURPRIZA! Pe locul 1 nu este un seic

Vezi cum arata topul.

Cel mai bogat membru al unei familii regale vine din Thailanda, si nu din una dintre tarile arabe, asa cum este opinia generala. Regele Thailandei, incoronat recent dupa ce tatal sau a murit in 2016, are o avere absolut impresionanta si este pe primul loc in top, avand mai multi bani decat locurile 2 si 3 din top, adunat!

Regele Maha Vajiralongkorn, intitulat Regele Rama al X-lea, a fost incoronat anul acesta, dupa ce tatal sau, Regele Rama al IX-lea, a murit in urma cu 3 ani. Acesta are o avere de 43 de miliarde de dolari si este urmat in top de Sultanul Bruneiului, cu 28 de miliarde de dolari, si de Regele Arabiei Saudite, cu 18 miliarde de dolari.

In top sunt si 3 personalitati din Europa, Printul Lichtenstein-ului, care are o avere de 7,2 miliarde de dolari, Marele Duce de Luxemburg, cu 4 miliarde de dolari, si Printul Albert de Monaco, cu 1 miliard de dolari.

Iata topul mai jos:

King Maha Vajiralongkorn, Thailand: US$43 miliarde

Sultan Hassanal Bolkiah, Brunei: US$28 miliarde

King Salman bin Abdul Aziz al-Saud, Saudi Arabia: US$18 miliarde

Sheikh Khalifa bin Zayed al-Nahyan, Abu Dhabi, UAE: US$15 miliarde

King Mohammed VI, Morocco: US$8.2 miliarde

Prince Hans-Adam II, Liechtenstein: US$7.2 miliarde

Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, Dubai, UAE: US$4 miliarde

Grand Duke Henri, Luxembourg: US$4 miliarde

Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, Qatar: US$2.1 miliarde

Prince Albert, Monaco: US$1 miliarde