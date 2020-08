Tocmai a nascut a 4-a oara, la 42 DE ANI, dar nu si-a pierdut talia de VIESPE! E incredibil cum arata sotia lui Sergio Ramos dupa 11 zile de recuperare

Frumoasa Pilar Rubio si-a etalat silueta de fotomodel in ciuda faptului ca abia a iesit din maternitate.

In timp ce Sergio Ramos se afla la Manchester pentru returul cu City din Liga Campionilor, sotia capitanului lui Real Madrid a impartasit cu fanii de pe Instagram un material video uluitor. In urma cu mai putin de 2 saptamani, Pilar a adus pe lume al patrulea baiat al cuplului, Maximo Adriano, dar acest lucru n-a impiedicat-o sa se recupereze in timp record, chiar daca varsta de 42 de ani este una destul de inaintata.

"Sunt 11 zile de cand am nascut. Ma aflu inca in proces de adaptare, iar in corpul meu e o petrecere de hormoni", a explicat partenera de viata a lui Ramos, inainte de a intra in cateva detalii. "E o chestiune de munca si constanta. Vreau sa transmit ca, avand grija de tine in timpul sarcinii, va fi bine ulterior atat pentru copil cat si pentru mama. Inca nu mi-am revenit complet, nu exista miracole, dar cred ca volumul abdomenului meu a scazut destul de mult", a precizat Pilar Rubio, aratandu-si cu mandrie talia.

Pe de alta parte, frumoasa iberica a recunoscut cel mai tare a fost deranjata in aceasta perioada de contractiile uterine ulterioare nasterii, generate de alaptarea micutului. "Am avut lacrimi de durere!", a insistat Pilar.