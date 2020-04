TOATA TARA se roaga de ei sa stea in casa, dar nimeni n-are ce sa le faca! "Priviti COVIDIOTII!" Incredibil: cum au fost surprinsi acesti oameni in carantina

Temperaturile prietenoase ii scot din casa pe britanici chiar si in timpul carantinei. Presa engleza are cuvinte dure pentru ei si ii numeste 'covidioti' pe cei care incalca recomandarile impuse de guvern.

Activitatile fizice in aer liber nu sunt interzise expres de noile legi aplicate in starea de urgenta, iar multi profita pentru plimbari cu bicicleta sau sedinte prelungite de workout in zonele special amenajate. Oamenii incalca insa ordinul de distantare sociala, lucru evident din imaginile publicate de tabloidele The Sun si Mirror.

Cyclists ignore coronavirus lockdown to go for ride in sun as others exercise together despite pleas from chief nurse

https://t.co/EL09DNYtZ3