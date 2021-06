Tinuta in care gateste Madalina Ghenea: „Ma bronzez in bucatarie”! Imaginea a adunat rapid zeci de mii de like-uri

Dupa ce s-a iubit cu vedete din intreaga lume, printre care actorii Leonardo DiCaprio, Adrien Brody, Gerard Butler, Jude Law si Michael Fassbender, dar si fotbalistii Marco Borriello si Nicola Zaniolo, Madalina Ghenea pare ca isi tine acum viata private departe de ochii presei.

Obisnuita sa fie mereu in lumina reflectoarelor, frumoasa romanca din Slatina a reusit sa nu mai fie in centrul atentiei ca pe vremuri, insa paparazzi tot se afla pe urmele ei. Astfel ca, la inceputul lunii iunie, ea a fost fotografiata pe plaja si pe un yacht alaturi de Andrea Castagnola, despre care se spune ca ar fi noul ei iubit. Insa nimeni nu a putut sa confirme sau sa infirme acest lucru pana in prezent.

Chiar daca este scumpa la vedere in ultimul timp la diferite evenimente sau chiar in fotografiile paparazzilor, Madalina Ghenea este foarte activa pe Instagram, acolo unde este urmarita de peste 1 milion de persoane.

Spre exemplu, zilele trecute actrita le-a aratat admiratorilor ei in ce tinuta sta in bucatarie, iar imaginile au adunat peste 60.000 de like-uri si sute de comentarii. „Ma bronzez in bucatarie”, a scris Madalina Ghenea in dreptul fotografiilor.

