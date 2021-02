Testul pe maimuta e doar inceputul. Ce vrea sa faca Elon Musk cu cipurile si cum vor fi ajutati oamenii 

In plina campanie de vaccinare si in contextul existentei a numeroase persoane care cred in "teoria cipurilor", initiativa lui Musk e usor riscanta. Astfel, compania Neuralink creata de el a reusit sa conecteze un cip in creierul unei maimute pentru ca aceasta "sa poata juca jocuri video", dupa cum au precizat specialistii de peste Ocea. "Nu e o maimuta nefericita", a punctat chiar Elon Musk.

Oamenii pus la treaba de intreprinzatorul american lucreaza insa si la proiectul superior de a ajuta intreaga omenire cu asemenea cipuri. Inca de anul trecut, prin intermediul Neuralink, Musk a insistat asupra beneficiilor unui astfel de sistem. Printre principalele beneficii pe care le va avea, omul va putea sa asculte muzica fara casti, isi va putea controla numarul de hormoni si va putea remedia anumite afectiuni medicale complicate, cum ar fi de exemplu Parkinson-ul. Scopul final al mega-proiectului lansat de Elon Musk este ca omul sa poata concura cu inteligenta artificiala.