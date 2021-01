Tarile in care oamenii nu se pot lipsi de bautura. Cum arata podiumul si pe ce loc e Romania in topul "alcoolicilor"

Un sondaj inedit al companiei Global Drug Survey plaseaza tara noastra in topul celor mai "alcoolice" 25 de natiuni ale lumii.

Influenta pandemiei cu coronavirus n-a fost luata in calcul in acest clasament, peste 100.000 de oameni din intreaga lume fiind supusi unei anchete in perioada noiembrie-decembrie 2019. Astfel, cei care ii considera pe britanici cei mai impatimiti consumatori de alcool au perfecta dreptate, pe primele doua pozitii aflandu-se scotienii si englezii, la distanta minima, o persoana din aceste tari avand pe parcursul unui an un numar de aproximativ 33 de betii crunte.

Mergand mai departe, surprinde oarecum prezenta pe podium a australienilor, asta in timp ce rusii, despre care stiam ca sunt "dependenti" de alcool, in special de votca, nu sunt in Top 10, mai precis pe locul al 16-lea.

In ceea ce priveste Romania, tara noastra ocupa si ea o pozitie fruntasa (25), cu 14 experiente grave cu alcoolul pe cap de locuitor in intervalul unui an calendaristic.

Clasamentul tarilor cu cel mai mare consum de alcool:

1. Scotia - 33,8

2. Anglia - 33,7

3. Australia - 31,7

4. Danemarca - 31,3

5. Finlanda - 30,4

6. Statele Unite - 27,1

7. Canada - 26,5

8. Irlanda - 25,9

9. Franta - 25,9

10. Brazilia - 21,6

11. Belgia - 20,9

12. Elvetia - 20,5

13. Austria - 20,5

14. Africa de Sud - 20,2

15. Suedia - 19,5

16. Rusia - 19,1

17. Noua Zeelanda - 18,6

18. Tarile de Jos - 18

19. Norvegia - 16,9

20. Slovacia - 16,1

21. Polonia - 16

22. Ungaria - 15,8

23. Germania - 15,3

24. Grecia - 14,3

25. Romania - 14,1

26. Spania - 14

27. Italia - 11,7

28. Mexic - 10

29. Portugalia - 9,3

30. Argentina - 6,9

31. Columbia - 6,5

