Tara in care elevii revin la scoala de saptamana viitoare! Decizia politica reprezinta o metoda majora de relaxare

Lucrurile se indreapta spre normalitate, iar una din tarile europene este gata sa relaxeze major masurile luate impotriva coronavirus.

Tara Galilor este prima care le permite elevilor sa revina la cursuri de saptamana viitoare. Decizia reprezinta o relaxare majora dupa restrictiile impuse din cauza pandemiei de coronavirus, anunta Daily Mail.

Initial, elevii trebuiau sa se intoarca in scoli in data de 21 iulie, dar vor avea partea de asta cu doua luni mai devreme dupa decizia Guvernului. 25 mai este data in care viata elevilor va reveni la normal in Tara Galilor.

Prim ministrul a tinut sa mentioneze ca scolile sunt un mediu sigur pentru elevi si a spus ca cei mici nu sunt purtatori primari ai virusului.

Guvernele de stat au puterea de a lua decizii proprii in ceea ce priveste revenirea la scoala, iar Tara Galilor este una dintre primele tari care relaxeaza atat de mult masurile de restritie.