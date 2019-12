Tara caselor abandonate! Motivul incredibil pentru care Japonia are 8,46 de milioane de case parasite

Problema a devenit una foarte grava.

Japonia are o adevarata problema cu casele parasite. Aproape 8 milioane si jumatate de case sunt parasite, un maxim istoric in tara soarelui rasare, dar si in lume. Motivele sunt unele incredibile, de vina pentru aceasta situatie fiind chiar statul.

Casele raman parasite din doua motive. Pentru ca multi japonezi nu au copii si nu au cui sa lase casele dupa ce mor, dar si pentru ca legile din Japonia fac grea misiunea celor ce mostenesc un imobil.

Taxa de mostenire se ridica la o suma mare de obicei, intre 10 si 50 la suta din valoarea casei, multi oameni nepermitandu-si sa plateasca acesti bani pentru a intra in posesia imobilului.

Mai mult, faptul ca majoritatea japonezilor au plecat din mediul rural si din zonele periferice marilor orase, si s-au mutat in centru, a facut ca interesul oamenilor pentru casele ce nu se afla in marile orase sa fie minim, mai ales ca trebuie sa plateasca bani multi ca sa intre in posesia lor.

De asemenea, vanzarea caselor pentru non-japonezi este foarte complicata, asa ca milioane de case au ajuns in paragina.