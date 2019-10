Tara care interzice in 5 ani masinile pe benzina si motorina. Milioane de soferi, revoltati

Marea Britanie si-a revizuit planul de interzicere a masinilor cu motoare pe benzina si motorina, programat initial in 2040.

Secretarul de transport din Marea Britanie, Grant Shapps, a anuntat pe Twitter ca vrea ca planul de interzicere a masinilor clasice pana in 2035, ceea ce inseamna ca proiectul sa fie demarat peste 5 ani, in 2024. "Exploram posibiblitatea ca planul sa fie implementat mai devreme de 2040", a scris el. Prin proiectul britanicilor, vanzarile de masini electrice ar exploda, ceea ce ar insemna reducerea emisiilor de carbon.

Pana in 2050, Marea Britanie si-a propus sa renunte definitiv la emisiile de carbon, sa imbunatateasca calitatea aerului si sa grabeasca tranzitia catre masinile electrice.

Comitetul pentru schimbarile climatice din Anglia a recomandat grabirea acestui proces din cauza incalzirii globale. Reprezentantii companiilor petroliere se opun insa planului guvernului britanic.

"Se pare ca guvernantii s-au speriat de activisti si ignora faptul ca exista solutii pentru protejarea mediului si fara de a lovi in soferi cu restrictii draconice", spune Howard Cox, reprezentantul organizatiei FairFuelUK.

Daca guvernul ia aceasta decizie, din 2024 vor exista restrictii tot mai mari pentru masinile pe diesel si benzina pana in 2035, cand acestea vor fi interzise prin lege. In acest timp, britanicii incurajeaza productia si cumpararea de masini electrice, dar si dezvoltarea retelei de statii de incarcare.

"Trebuie sa mergem mai departe si sa protejam mediul. Ne-am angajat deja sa terminam vanzarea masinilor noi pe benzina si diesel pana in 2040. Dar daca vrem sa devenim lider mondial in tehnologia verde trebuie sa gasim moduri noi pentru a ne extinde ambitia. As vrea ca acest guvern sa revizuiasca tinta anului 2040 si sa exploreze modul in care aceasta data va fi adusa mai aproape. Comitetul pentru schimbarile climatice recomanda anul 2035", a scris Grant Shapps pe Twitter.