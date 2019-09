Tara care este inundata de drogurile lui El Chapo, dupa ce acesta a luat puscarie pe viata!

El Chapo va sta in inchisoare toata viata.

El Chapo a primit inchisoare pe viata, insa cartelul sau continua sa livreze tone de droguri in toata lumea. Daca afacerile cu americanii au inceput sa aiba de suferit din cauza implicarii altor grupari rivale, in restul lumii lucrurile sunt in continuare bune.

Tara care se confrunta cu o adevarata invazie de droguri din Mexic este Australia. Politistii au capturat peste 700 de kilograme de metamfetamina in valoare de peste 500 de milioane de dolari, asta dupa ce la inceputul anului au fost facute alte capturi importante.

Sute de tone de droguri au fost interceptate la intararea in SUA, de cand El Chapo este dupa gratii. Acesta nu a reusit sa gaseasca pe cineva care sa poata face ceea ce facea el pe piata drogurilor. Conducerea a ramas in mainile fiilor sai si a lui El Mayo Zambada, insa amenitarea principala vine din partea cartelurilor Jalisco si Tijuana.