Tara care a devenit "sclava" Mafiei Rusesti. Este noua ruta prin care isi transporta drogurile in Spania

Mafia Ruseasca isi schimba ruta drogurilor.

Mafia Ruseasca este cea care controleaza piata traficului de droguri din Europa. Acestia au monopol pe cea mai mare piata de desfacere din Europa, Spania, acolo unde vanzarile de cocaina, canabis si heroina ating cote extrem de inalte in special in zona statiunilor.

Din cauza statului spaniol, care a declarat un adevarat razboi Mafiei Rusesti in ultimul an, mai multi capi interlopi fiind pusi sub acuzare (seful Mafiei Ruse din Spania tocmai ce a fost achitat intr-un mega proces), interlopii au fost obligati sa isi schimbe rutele.

Daca pana acum aduceau drogurile prin Europa de Est, acum au inceput sa faca trafic prin Africa. Tarile subdezvoltate sunt mult mai usor de controlat, iar Insulele Capului Verde pare ca este noua tara pe care a pus stapanire Mafia Ruseasca.

Desi au interceptat recent un transport de 10 tone de cocaina, politistii de la Interpol considera ca tara este principalul punct in ruta drogurilor. Acestia transporta de acolo drogurile in Maroc, iar de acolo in Spania.