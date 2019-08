"Tanti Kilbourne, ne dati si noua mingea, va rugam? / Nu!!!" O femeie din Anglia risca sa ajunga la inchisoare pentru un motiv incredibil

O femeie risca puscaria pentru ca nu le-a inapoiat mingile copiilor care au dat-o peste gardul proprietatii sale.

Articol publicat de Gabriel Chirea



Anny Kilboune locuieste de 12 ani intr-o casa care se invecineaza cu terenurile de fotbal din Betty’s Mead, Exeter, Devon. Copiii joaca fotbal si trimit adesea mingea in curtea femeii, desi exista un gard de sarma inalt de 5 metri, iar ea era nevoita sa le arunce de fiecare data inapoi. Daca nu era acasa, unii sareau pur si simplu gardul, desi, anul acesta, Consiliul Local Exeter a montat o pancarta pe terenurile de fotbal prin care le-a cerut utilizatorilor sa nu mai patrunda pe proprietatile invecinate pentru a recupera mingile. Totul s-a schimbat cand un balon sutat de un copil de la echipa Exeter Panthers a lovit-o in fata pe femeie, iar Chris Leisk, directorul clubului de juniori si ofiter de politie, ar fi refuzat sa isi ceara scuze.

De atunci, femeia de 56 de ani, care lucreaza in transporturi, a decis sa pastreze toate mingile care au ajuns pe proprietatea sa si sa le doneze in scopuri caritabile. Pentru femeie a urmat un cosmar. Ea acuza ca a inceput sa fie „hartuita” de politisti, care au inceput sa ii impute, prin intermediul vizitelor repetate, telefonului si emailurilor, costul mingilor oprite. Femeia a fost invitata la sectia de politie, iar ofiterii i-au transmis ca, daca nu va accepta de buna voie sa suporte plata mingilor nerecuperate, adica 26 de lire sterline, s-ar putea ajunge la arestare si trimiterea in judecata pentru furt.

„Sunt foarte speriata. Eu cred ca sunt victima in aceasta chestiune. Am spus ca sunt disponibila sa discut cu clubul un plan de recuperare a mingilor, dar ei par sa nu accepte decat o plata in numerar. E foarte posibil sa fiu arestata pentru ca, pur si simplu, nu vreau sa le dau bani pentru mingile care ajung pe proprietatea mea. Totul se intampla de ani de zile si mi-au distrus gradina. Unele dintre mingi m-au lovit si mi-au provocat rani fizice. Nu am de gand sa le platesc banii. Legea si justitia nu sunt acelasi lucru. Aceasta este o nedreptate prea mare si ma sperie precedentul pe care il va stabili. Daca stiu ca pot obtine bani, aruncand mingi pe proprietatea mea, eu nefiind in stare sa le dau pe toate inapoi, atunci nu stiu unde va duce lucrul asta. Sunt doar o batrana care traieste pe cont propriu. Am avut intotdeauna un respect profund pentru politie si munca pe care o fac, dar acum ma simt hartuita de ei, intr-o situatie in care cred ca nici macar nu ar trebui sa fie implicati”, a declarat femeia.

De cealalta parte, ofiterul Leisk spune ca „i-am explicat ca, in 8 ani de zile, este pentru prima data cand se intampla sa dam atat de multe mingi peste gardul de 5 metri. Ea a respins scuzele si a refuzat atunci cand i s-a cerut sa inapoieze mingile. I s-a comunicat ca nu are dreptul legal sa le retina si, in acest sens, va comite infractiunea de furt, dar a continuat sa refuze sa le returneze. A fost anuntata ca clubul va fi nevoit sa faca plangere la politie pentru ca mingile sa ne fie returnate. Politia a solicitat punctele de vedere ale clubului cu privire la orice actiune pe care ar putea sa o intreprindem, iar clubul a spus ca este potrivit doar ca rezidenta sa compenseze clubul cu suma de 26 de lire sterline, contravaloarea mingilor”.

