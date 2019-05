Tanara superba pe care nimeni nu vrea sa o angajeze! Cum arata femeia pe care barbatii o considera prea SEXY pentru a-i oferi un loc de munca | FOTO

O tanara stabilita in Londra se plange ca nu isi poate gasi de munca.



Irina Kova, o tanara stabilita in Londra care a terminat Facultatea de Drept, sustine ca nu isi poate gasi o slujba din pricina faptului ca este prea frumoasa.

Kova afirma ca barbatii se tem sa o angajeze, chiar daca a terminat o facultate de prestigiu si o diploma, pentru a nu ceda "farmecelor" ei. In varsta de 33 de ani, Kova a precizat pentru presa engleza ca a fost nevoita sa-si dea demisia de mai multe ori dupa ce sefii au facut comentarii nepotrivite.

"Femeile nu au incredere in mine, iar barbatii nu ma iau in serios. Barbatii nu vor sa ma angajeze", a declarat Kova pentru The Sun.