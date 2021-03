Tanara din Marea Britanie care a UIMIT pe toata lumea cu stilul ei de viata: "Daca as avea sub 1 milion in banca, as plange!" Ce suma HALUCINANTA a cheltuit in doar cateva minute

Saffron Drewitt-Barlow este numele fetei care a ajuns in atentia presei britanice pentru stilul sau de viata extravagant.

Tanara de 21 de ani este fiica primului cuplu de gay din Marea Britanie, tatii ei, Barrie si Tony Drewitt-Barlow, de 51, respectiv 55 de ani, fiind doi oameni de afaceri extrem de bogati.

Saffron a crescut avand o alocatie de 3.600 de lire sterline pe luna, bani pe care ii folosea pentru lucrurile esentiale si de asemenea avea un card de credit cu buget nelimitat pentru orice altceva isi dorea, potrivit Daily Star.

Tanara a povestit ca intr-o singura zi a cheltuit nu mai putin de 85.000 de dolari la piscina unui hotel si, de asemenea, a spus ca in cazul in care suma de bani pe care o are in cont ar scadea sub 1 milion de lire, ar fi atat de devastata incat ar incepe sa planga.

"Nu ma simt comfortabil sa spun cat de mult am in banca, dar este foarte mult. Orice este sub un milion este ca si cum 'La naiba. Nu pot sa cobor atat de jos, as incepe sa plang'.

Obisnuiam pur si simplu sa merg in mall si sa ii cheltui. Odata am intrat intr-un magazin Juicy Couture si am cheltuit 10.000 de dolari in cateva minute. Am sarit peste alocatie, pur si simplu", a spus Saffron Drewitt-Barlow pentru sursa citata.

Sursa foto: Daily Star