Surpriza URIASA pentru o mare ARTISTA a lumii. E IREAL ce-a putut sa faca unul dintre fani. Barbatul era PRAF de beat!

Probabil ca artista canadianca Celine Dion (52 de ani) a avut un soc atunci cand a auzit ca numele ei a fost "copiat" de unul dintre fani. Mai mult decat atat, acesta e barbat.

Thomas Dodd e numele individului care s-a transformat in Celine Dion dupa ce a urmarit un concert cu aceasta, in Ajunul Craciunului. Problema a fost ca Todd a baut cam mult in acea seara si a accesat o aplicatie de schimbare a numelui, pe care a folosit-o in schimbul a 122 de dolari.

Tier 4 is the least of my worries - I’ve just got home to some post. Apparently at some point over Christmas I’ve had one too many vinos and legally changed my name to Celine Dion! pic.twitter.com/ZchXWiqhUw